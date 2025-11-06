BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A cúpula de líderes que antecede a COP30, a conferência sobre mudança climática da ONU (Organização das Nações Unidas, começou nesta quinta-feira (6) com o pavilhão principal do evento ainda em obras.

Enquanto a Folha registrava imagens da montagem ainda em andamento, em duas ocasiões a equipe de segurança do local afirmou que havia uma orientação para impedir registros como esses. Após insistência da reportagem, não houve mais objeção.

Na manhã desta quinta, diversas estruturas da chamada Blue Zone ?o pavilhão oficial de negociações da COP? ainda estavam em montagem, as cabines de alimentação não estavam funcionando e inclusive o carpete do chão estava sendo colocado em diversos pontos do espaço.

Na sala de imprensa, televisões também apresentaram problemas de transmissão e a internet apresentou falhas, mas técnicos foram colocados à disposição dos jornalistas para ajudar. Além disso, não há água nos banheiros.

Normalmente, a reunião com chefes de Estado e de governo acontece concomitantemente ao início da conferência principal.

Em razão da pouca capacidade logística da cidade de Belém (PA), porém, a organização do evento decidiu antecipar o início da cúpula para antes da COP30, que começa na próxima segunda-feira (10).

Em COPs recentes, algumas obras também não haviam sido concluídas antes do começo do evento. Nesses casos, no entanto, o volume de obras inacadabas parecia menor.

Na manhã desta quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu uma série de chefes de Estado e autoridades de mais de cem países. Entre eles, estão a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os presidentes do Chile e da Colômbia, Gabriel Boric e Gustavo Petro, respectivamente.