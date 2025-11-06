SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis adolescentes foram encontrados intoxicados em uma escola após tomarem um remédio controlado no bairro Ipiranga, em São Paulo.

As vítimas, entre 13 e 15 anos, teriam ingerido Clonazepam. Segundo o Corpo de Bombeiros, o grupo teria achado o medicamento na rua e ingerido os comprimidos antes de ir para a escola estadual Júlio de Mesquita Filho.

Jovens foram encontrados por funcionários passando mal por volta das 10h. Duas crianças estavam inconscientes e as outras quatro em estado de sonolência. Elas estão sendo socorridas para UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) no Sacomã e Ipiranga.

Polícia foi acionada e aulas seguem normalmente, informou representante da escola a pais. Na porta da escola, um funcionário que não se identificou explicou que os pais dos alunos envolvidos na ocorrência foram chamados e que funcionários passarão de sala em sala para "fazer a orientação de que remédio não é brinquedo".

O UOL entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado e com a Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.