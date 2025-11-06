SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O defensor público Renato Campos Pinto de Vitto, 51, está afastado de suas funções por questões médicas, informou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo na manhã desta quinta-feira (6).

O afastamento ocorreu após a morte da influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, 31, na casa dele, na noite de domingo (2), no bairro Siciliano, zona oeste de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, Bárbara, que nas redes sociais se identificava como Boneca Desumana e tinha 50 mil seguidores no Instagram, estava na companhia do defensor público quando adormeceu e não se movimentou mais. Ele acionou uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou a morte.

O defensor relatou a policiais militares ter contratado serviços sexuais de Bárbara, que teria chegado à casa dele por volta da 1h de domingo. Os dois teriam passado o dia juntos, e o defensor declarou que fizeram uso de substâncias ilícitas, sem dizer quais. Contou ainda que mulher tossiu por diversas vezes.

Segundo o relato, Bárbara adormeceu ao seu lado enquanto assistiam televisão. Ao perceber que a mulher não se mexia, ele teria decidido acionar o Samu. Seguindo a orientação dos funcionários do órgão, ele iniciou manobras na tentativa de ressuscitação por cerca de dez minutos, mas sem respostas da vítima.

Além do defensor e de Bárbara, uma outra mulher estava na residência. Ela se identificou como amiga do homem, contou ter passado o dia com os dois, mas declarou que não estava com eles no momento da morte.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o defensor se demonstrou abalado com o ocorrido. Ele permaneceu na delegacia durante o registro da ocorrência.

Em nota na terça-feira (4), a Defensoria Pública de São Paulo se solidarizou com a família de Bárbara e disse acompanhar a ocorrência envolvendo um defensor público. "A Defensoria Pública-Geral mantém contato permanente com as autoridades competentes, observando o sigilo legal, a fim de assegurar que todas as medidas adotadas estejam em conformidade com a legislação e com os princípios que regem a Administração Pública."

A mulher, no entanto, afirmou ter visto quando, por volta das 4h, Bárbara escorregou e caiu, o que teria causado uma lesão no olho esquerdo. Os policiais militares identificaram essa lesão e marcas nas costas, de acordo com o registro.

Foram requisitados exames necroscópico e toxicológico e o caso foi registrado como morte súbita no 91º DP (Ceasa). O caso é investigado pelo 7º Distrito Policial (Lapa). De acordo com a SSP, "a equipe da unidade está coletando depoimentos e analisando documentos, registros e imagens".