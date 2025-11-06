O evento antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada de 10 a 21 de novembro. O objetivo é atualizar e reforçar os compromissos multilaterais para lidar com a urgência da crise climática.
A abertura da cúpula será feita pelo presidente brasileiro, no fim da manhã desta quinta-feira (6). À tarde, haverá uma plenária com o tema 'Clima e Natureza, Florestas e Oceanos'. Na sexta-feira (7), mais duas plenárias estão previstas. Centenas de discursos dos chefes de delegações estão agendados ao longo desse período, e Lula manterá reuniões bilaterais com diversos líderes, entre eles o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unidos, Keir Starmer.
>> Assista ao vivo
Também hoje, depois de abrir a plenária, o presidente vai receber as lideranças mundiais em um almoço oficial para o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, sigla em inglês). Durante o almoço Lula vai falar aos líderes sobre a importância da manutenção desse fundo para auxílio aos países que mantêm florestas tropicais, como é o caso do Brasil e outros oito que têm a floresta amazônica em seus territórios.
Na prática, a Cúpula do Clima busca dar peso político às negociações que se seguirão pelas próximas duas semanas de COP. A cada ano, um país recebe o encontro, que tem como principal missão buscar formas de implementar a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). Esse documento foi adotado por diversos países em 1992, justamente em uma conferência no Brasil, a Rio-92. Desde então, a meta geral passou a ser a de estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera.
As COPs começaram em 1995, na Alemanha. Agora, 30 anos depois, vai ser a vez de o Brasil reunir líderes de todo o mundo, pela primeira vez realizado na Floresta Amazônica, bioma considerado essencial no equilíbrio climático global.
O principal objetivo da COP é definir medidas necessárias para limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5ºC até o final deste século, acelerando a implementação do que foi negociado nas COPs anteriores, principalmente a de 2015, em Paris.
Veja a lista de chefes de delegações presentes à Cúpula do Clima, em Belém
Chefes de Estado
Chile Gabriel Boric Font (Presidente)
Colômbia Gustavo Petro (Presidente)
Comores Azali Assoumani (Presidente)
Congo Brazzaville Denis Sassou NGuesso (Presidente)
Finlândia Alexander Stubb (Presidente)
França Emmanuel Macron (Presidente)
Guiana Irfaan Ali (Presidente)
Honduras Xiomara Castro (Presidente)
Letônia Edgars Rinkvis (Presidente)
Moçambique Daniel Francisco Chapo (Presidente)
Mônaco Albert II (Príncipe / Chefe de Estado)
Namíbia Netumbo Nandi-Ndaitwah (Presidente)
Palau Surangel Whipps Jr. (Presidente)
Reino Unido William (Príncipe)
República Democrática do Congo Félix Tshisekedi Tshilombo (Presidente)
Síria Ahmad Al Sharaa (Presidente)
Suécia Carlos XVI Gustavo e Sílvia (Rei e Rainha)
Suriname Jennifer Simons (Presidente)
Chefes de Governo
Alemanha Friedrich Merz (Chanceler / Primeiro-ministro)
Antígua e Barbuda Gaston Alphonso Browne (Primeiro-ministro)
Barbados Mia Amor Mottley (Primeira-ministra)
Espanha Pedro Sánchez (Presidente do governo)
Eswatini (Suazilândia) Russell Mmiso Dlamini (Primeiro-ministro)
Irlanda Micheál Martin (Primeiro-ministro)
Noruega Jonas Gahr Støre (Primeiro-ministro)
Países Baixos Dick Schoof (Primeiro-ministro)
Papua-Nova Guiné James Marape (Primeiro-ministro)
Portugal Luís Montenegro (Primeiro-ministro)
Reino Unido Keir Starmer (Primeiro-ministro)
Santa Sé (Vaticano) Cardeal Pietro Parolin (Secretário de Estado)
Vice-presidentes
Benin Chabi Talata (Vice-presidente)
Equador María José Pinto (Vice-presidente)
Iêmen Brigadeiro-General Tarik Saleh (Vice-presidente)
Nigéria Kashim Shettima (Vice-presidente)
Quênia Kithure Kindiki (Vice-presidente)
Turquia Cevdet Ylmaz (Vice-presidente)
Ministros e outros representantes de Alto Nível
China Ding Xuexiang (Vice-primeiro-ministro)
Cuba Eduardo Martínez Díaz (Vice-primeiro-ministro)
Eslovênia Tanja Fajon (Vice-primeira-ministra e Ministra dos Negócios Estrangeiros e Europeus)
Guiné Equatorial Gaudêncio Mohaba Messu (Vice-primeiro-ministro)
Itália Antonio Tajani (Vice-primeiro-ministro e Ministro das Relações Exteriores)
Lesoto Nthomeng Majara (Vice-primeira-ministra)
Somália Salah Ahmed Jama (Vice-primeiro-ministro)
Azerbaijão Deputada Sahiba Gafarova (Presidente da Assembleia Nacional)
Indonésia Hashim Djojohadikusumo (Enviado Especial para o Clima)
Costa do Marfim (Côte dIvoire) Leon Kacou Adom (Ministro das Relações Exteriores, da Integração Africana e dos Marfinenses no Exterior)
São Tomé e Príncipe Ilza Maria dos Santos Amado Vaz (Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidade)
Azerbaijão Mukhtar Babayev (Presidente da COP29)
Ilhas Marshall Kalani Kaneko (Ministro das Relações Exteriores)
Irã Sheena Ansari (Chefe do Departamento de Meio Ambiente e Vice-presidente para Assuntos Ambientais)
México Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra (Ministra do Meio Ambiente)
Quirguistão (Kyrgyzstan) Edil Baisalov (Vice-presidente do Conselho de Ministros)
Venezuela Yván Gil Pinto (Ministro das Relações Exteriores)
África do Sul Dion George (Ministro das Florestas, Pesca e Meio Ambiente)
Austrália Josh Wilson (Ministro-Adjunto para Mudança Climática e Energia)
Bahrein Mohamed Mubarak Bindaina (Ministro do Petróleo e Meio Ambiente)
Cabo Verde Gilberto Silva (Ministro da Agricultura e do Ambiente)
Croácia Marija Vukovi (Ministra do Meio Ambiente)
Egito Manal Awad Mikhail (Ministra do Desenvolvimento Local e Ministra interina do Meio Ambiente)
Gâmbia Rohey John Manjang (Ministra do Meio Ambiente, Mudança Climática e Recursos Naturais)
Gana Emmanuel Armah-Kofi Buah (Ministro de Terras e Recursos Naturais)
Iraque Hallo Mustafa Al-Askari (Ministro do Meio Ambiente)
Jordânia Ayman Suleiman (Ministro do Meio Ambiente)
Kuwait Tariq Sulaiman Al-Roumi (Ministro do Petróleo)
Libéria Dr. Yarkpawolo (Diretor executivo da Agência de Proteção Ambiental)
Líbia Ibrahim Al-Arabi Munir (Ministro do Meio Ambiente)
Mauritânia Messouda Baham Mohamed Laghdaf (Ministra do Meio Ambiente)
Mianmar Khin Maung Yi (Ministro dos Recursos Naturais e da Conservação Ambiental)
Omã Abdullah Ali Al Amri (Ministro do Meio Ambiente)
República Dominicana Paíno Henríquez (Ministro do Meio Ambiente)
Ruanda Bernadette Arakwiye (Ministra do Meio Ambiente)
Rússia Ruslan Edelgeriev (Enviado Presidencial Especial para Mudança Climática)
São Cristóvão e Névis Joyelle Clarke (Ministra do Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente, Ação Climática e Fortalecimento Comunitário)
Serra Leoa Jiwoh Abdulai (Ministro do Meio Ambiente)
Sudão do Sul Josephine Napwon Cosmos (Ministra do Meio Ambiente e das Florestas)
Tajiquistão Bahodur Sheralizoda (Ministro do Meio Ambiente)
Togo Dodzi Komla Kokoroko (Ministro do Meio Ambiente)
Tuvalu Maina Vakafua Talia (Ministro dos Assuntos Internos, Mudança Climática e Meio Ambiente)
Zimbábue Evelyn Ndlovu (Ministra do Meio Ambiente)
Embaixadores e representantes diplomáticos
Albânia Embaixador Genti Bendo
Arábia Saudita Khalid Almehaid (Assessor Sênior do Ministro da Energia)
Armênia Robert Abisoghomonyan (Vice-ministro das Relações Exteriores)
Áustria Andreas Stadler (Embaixador)
Bélgica Chris Hoornaert (Embaixador)
Camboja Nguon Hong Prak (Embaixador)
Canadá Emmanuel Kamarianakis (Embaixador)
Chipre Vasilios Philippou (Embaixador)
Coreia do Norte Kang Chol Min (Conselheiro da Embaixada)
Coreia do Sul Yeonghan Choi (Embaixador)
Dinamarca Ole Thonke (Embaixador para o Clima e Secretário-Adjunto de Política de Desenvolvimento)
Dominica Edgar Hunter (Assessor Técnico Sênior)
Eslováquia Katarína Tomková (Embaixadora)
Geórgia Zurab Mchedlishvili (Embaixador)
Grécia Ioannis Tzovas Mourouzis (Embaixador)
Ilhas Salomão Thaddeus Atkin Siota (Secretário-Adjunto do Ministério do Meio Ambiente)
Japão Misako Takahashi (Embaixadora para a Mudança Climática)
Mongólia Munkhtushig Lkhanaajav (Secretário de Estado do Ministério das Relações Exteriores)
Niue Rossylynn Pulehetoa-Mitiepo (Diretora do Serviço Meteorológico)
Nepal Rajendra Prasad Mishra (Secretário do Ministério das Florestas e Meio Ambiente)
Palestina Ryad Mansour / Ibrahim Al-Zaben (Observador Permanente na ONU e Embaixador no Brasil)
Panamá Flavio Mendez (Embaixador)
Polônia Andrzej Cieszkowski (Embaixador)
Seicheles Jeannette Ethelberge Larue (Diretora-Geral de Educação Pública e Engajamento Comunitário)
Sérvia Aleksandar Risti (Embaixador)
Singapura Joseph Teo (Negociador-Chefe para Mudança Climática)
Tanzânia John Stephen Simbachawene (Embaixador)
Uganda Adonia Ayebare (Embaixador)
Organizações internacionais e outras autoridades
União Africana Mahmoud Ali Youssouf (Presidente da Comissão da UA)
União Europeia (Comissão Europeia) Ursula von der Leyen (Presidente da Comissão Europeia)
União Europeia (Conselho Europeu) António Costa (Presidente do Conselho Europeu)
Nações Unidas António Guterres (Secretário-Geral)
PNUMA (ONU Meio Ambiente) Martin Krause (Diretor da Divisão de Mudança Climática)
