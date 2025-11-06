BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) deu início à cúpula de líderes que antecede a COP30, com a formação da mesa central da cúpula.

Lula se sentou à mesa central da plenária acompanhado do secretário-geral da ONU, António Guterrez, e dos presidentes de Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), Câmara, Hugo Motta (Republicanos), e do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin. Também o acompanham os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), além do governador Helder Barbalho (MDB).

Gutérres foi o primeiro a falar, e agradeceu pela "glamourosa hospedagem" em Belém. "O senhor [Lula] chamou essa COP de COP da verdade, eu não posso concordar mais. Precisamos lutar para ficar abaixo de 1,5º", disse o secretário da ONU, em referência ao teto de elevação de temperaturas acertada no Acordo de Paris, dez anos atrás.

Ele defendeu a transição de combustíveis fósseis e a implementação do financiamento climático na casa de US$ 1,3 trilhão.