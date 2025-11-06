SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis adolescentes com idades entre 13 e 15 anos foram socorridos com suspeita de intoxicação após ingerirem remédio controlado dentro da escola estadual Júlio de Mesquita Filho, no Ipiranga, zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (6).

Os alunos estavam no pátio da escola por volta das 10h20 da manhã, quando um funcionário percebeu que eles estavam muito sonolentos e acionou o socorro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os adolescentes disseram ter ingerido um remédio que encontraram na rua. Ao identificar a medicação, um médico da Unidade de Suporte Avançado fez o primeiro atendimento e aplicou um antídoto para a intoxicação.

Os alunos depois foram socorridos para as UPAs do Ipiranga e Mooca.

Cinco viaturas foram acionadas para atender a ocorrência. A rua em frente à escola foi interditada para socorrer as vítimas