MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - A ítalo-brasileira Stephanie Albuquerque, 29, afirmou ter sido vítima de agressões verbais e físicas dentro de um trem no norte da Itália, cometidas por um homem desconhecido. Ela gravou parte da cena com o celular e disse ter feito uma denúncia à polícia de Monza.

Segundo Albuquerque, que mora na Itália há quatro anos, o caso ocorreu na segunda-feira (3), por volta das 20h do horário local, quando ela viajava em um trem regional. Na estação de Carnate-Usmate, um homem entrou no vagão e teria passado a olhar em sua direção de forma insistente.

Depois de ela desviar o olhar, o homem teria jogado uma garrafa de água vazia em sua direção e passado a xingá-la.

"Quando eu levantei para escapar, ele disse para eu calar a minha boca e eu respondi, dizendo que ele é quem deveria se calar. Ele se irritou e veio atrás de mim, dizendo que ia tirar minha vida", disse Albuquerque à Folha de S.Paulo.

Após sair correndo pelo vagão, ela afirmou ter sido alcançada pelo homem, que a pegou pelo pescoço. Para se defender, Albuquerque jogou spray de pimenta contra ele.

"Ele veio correndo atrás de mim, me deu um soco na testa. Eu caí, e ele me chutou e me pisou", disse ela, que há cerca de três meses carrega um spray para autodefesa na bolsa.

Nas redes sociais, ela publicou fotos de um machucado na testa, um hematoma na perna e pequenos ferimentos na mão e no punho. Ela afirma que os outros passageiros no vagão não intervieram para ajudá-la.

Depois de se levantar, ela teria passado a filmar com o celular um homem perto da porta, que momentos depois vai em sua direção. Na gravação, ela grita para outros passageiros que tinha recebido um soco na cara, enquanto alguns reclamam dos efeitos do spray de pimenta.

Logo depois, o trem parou na estação Arcore, ela desceu e o homem escapou. Em 15 minutos, a polícia chegou ao local, segundo ela. "Mostrei o vídeo, e eles falaram que reconheciam o cara", disse Albuquerque.

Ela foi atendida no hospital San Gerardo, na região, e na manhã de terça-feira (4) fez uma denúncia ao posto dos carabinieri (polícia) que fica na vizinhança da estação de trem de Monza. Segundo Albuquerque, o homem teria sido detido.

"Estou ainda muito abalada psicologicamente, sem conseguir sair sozinha", disse nesta quinta.

À reportagem um agente da delegacia afirmou que não poderia dar informações sobre o caso e que a delegada que registrou a denúncia, Alice Gualtieri, não estava disponível.

Noticiado por emissoras e sites locais, o episódio foi comentado por um político da Liga, partido de ultradireita do ministro Matteo Salvini. "Exprimo plena solidariedade à jovem vítima pela agressão a bordo do trem. O episódio demonstra como é urgente aumentar medidas de segurança em trens e estações da Lombardia para proteger passageiros e funcionários", disse Alessandro Corbetta nas redes sociais. Segundo ele, o homem denunciado foi detido.