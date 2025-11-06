BELÉM, PA E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu, na manhã desta quinta-feira (6), a Cúpula dos Líderes, que antecede a COP30, em Belém. Em seu discurso, ele defendeu a superação da dependência dos combustíveis fósseis e a reversão do desmatamento da amazônia.

O brasileiro disse ser necessário "se afastar dos combustíveis fósseis", embora promova a exploração por petróleo na costa amazônica, na altura de Oiapoque (AP). Já o desmatamento da amazônia caiu durante seu terceiro mandato, revertendo uma tendência de alta em anos anteriores.

"Apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para reverter desmatamento e superar dependência dos combustíveis fósseis", disse Lula.

"É justo que seja a vez dos amazônidas de indagar o que está sendo feito pelo resto do mundo para evitar o colaspo de suas casas", afirmou.

A reunião de líderes tem o objetivo de apresentar as intenções dos chefes de Estado e de governo sobre o combate às mudanças climáticas e o financiamento da adaptação verde. Estão previstos discursos de mais de 130 autoridades, além de entidades multilaterais, como o Banco Mundial e a Agência Internacional de Energia.

Entre as autoridades que vão participar da Cúpula dos Líderes está o príncipe William, herdeiro do trono britânico, encerrando a agenda de compromissos no Brasil. Também estarão presentes diversos líderes europeus, como o presidente da França, Emmanuel Macron, os premiês da Alemanha, Friedrich Merz, e do Reino Unido, Keir Starmer, além da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Outros integrantes do G20 ?bloco responsável por cerca de 80% das emissões de carbono do mundo?, como Índia, África do Sul e Arábia Saudita, enviaram ministros. A China será representada pelo vice-premiê Ding Xuexiang, sexto na hierarquia do regime.

Em paralelo à plenária, os líderes mundiais debaterão temas como a importância das florestas e do oceano para regulação do clima e manutenção da vida na terra, transição energética, financiamento climático, um balanço dos dez anos do Acordo de Paris e o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).

Proposto pelo governo brasileiro, o mecanismo visa remunerar nações que preservem sua vegetação nativa e é uma das principais apostas do Brasil para a COP30. O lançamento do fundo ocorrerá logo depois da sessão, em um almoço oferecido pelo governo brasileiro a chefes de Estado. Há a expectativa de que alguns países anunciem seu apoio à iniciativa e se comprometam com investimentos.

O fundo seria composto por US$ 125 bilhões (cerca de R$ 670 bilhões), sendo US$ 25 bilhões vindos de investimentos de países e US$ 100 bilhões do capital privado. Ainda nesta quinta-feira, Lula terá duas reuniões bilaterais. Ao meio-dia, ele se encontra com o príncipe William e Starmer. O encontro pretende debater temas relativos à cooperação climática e ao investimento verde.

Mais tarde, às 15h, é a vez de Lula se reunir com Macron, para tratar de projetos conjuntos de preservação florestal. O dia se encerra com o chefe de Estado do Brasil presidindo uma mesa redonda entre os líderes, com o tema "Clima e Natureza: Floresta e Oceanos", que antecede uma foto oficial com os participantes.

Com duração de dois dias, a Cúpula dos Líderes é considerada um evento preparatório para a COP, que se inicia na capital paraense na semana que vem e se estende até o fim do mês.