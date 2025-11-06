BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Vice-premiê da China, Ding Xuexiang, que representa Xi Jinping, enumerou esforços de seu país no combate às mudanças climáticas, em seu discurso na abertura da Cúpula dos Líderes, em Belém. "A China é um país que honra seus compromissos e está acelerando a transição verde", disse. Xuexiang fez, então, três sugestões aos líderes presentes: traduzir os compromissos ambientais em ações, manter a transição energética e aumentar a cooperação na área da tecnologia aplicada ao enfrentamento das mudanças climáticas.