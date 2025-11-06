SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um novo estudo pode ter desvendado um segredo escondido por séculos em uma das obras mais icônicas da arte mundial.

Estudos apontam que Leonardo da Vinci utilizou um triângulo equilátero para estabelecer as proporções perfeitas do Homem Vitruviano, seu famoso desenho do corpo humano dentro de um círculo e um quadrado. O trabalho foi publicado na revista Journal of Mathematics and the Arts em junho deste ano e reacendeu discussões sobre a genialidade matemática do artista renascentista.

O TRIÂNGULO ESCONDIDO

Leonardo produziu o Homem Vitruviano por volta de 1490. Ele se inspirou nos escritos do arquiteto romano Vitrúvio, que descrevia as proporções ideais do corpo humano. Durante séculos, estudiosos tentaram decifrar como o artista conseguiu encaixar a figura simultaneamente dentro de duas formas geométricas.

Resposta estava literalmente "no meio" do desenho. Segundo o pesquisador britânico Rory Mac Sweeney, ele identificou um triângulo equilátero oculto entre as pernas da figura, mais precisamente na região da virilha.

Em uma das anotações, o artista registrou: "Se você abrir as pernas e levantar as mãos o suficiente para que os dedos toquem a linha do topo da cabeça, o espaço entre as pernas formará um triângulo equilátero".

A observação, segundo Mac Sweeney, é a chave que faltava para compreender o método geométrico usado por Leonardo. "A solução para esse mistério geométrico estava escondida à vista de todos", disse ele ao site ScienceAlert.

UMA NOVA LEITURA GEOMÉTRICA

Ao medir a proporção entre o lado do quadrado e o raio do círculo, o estudo encontrou uma razão de 1,64 a 1,65, muito próxima da chamada razão tetraédrica (1,633). Essa constante é usada em matemática e física para descrever arranjos espaciais de máxima eficiência, como o empacotamento de esferas em estruturas tridimensionais.

Para Mac Sweeney, essa coincidência não é casual. Leonardo teria intuído, 400 anos antes da geometria moderna, um princípio universal de equilíbrio e proporção.

O pesquisador compara o triângulo do Homem Vitruviano ao chamado triângulo de Bonwill, usado na odontologia desde o século XIX. Essa forma define o posicionamento ideal da mandíbula humana e obedece à mesma proporção de 1,633.

"O triângulo de Leonardo parece antecipar o conceito que nesta quinta-feira (06) sabemos reger a mecânica da mastigação", disse Rory Mac Sweeney, responsável pelo estudo.

ARTE, CIÊNCIA E SIMETRIA

A hipótese reforça a visão de Leonardo da Vinci como um observador rigoroso da natureza e da anatomia humana. O estudo argumenta que o Homem Vitruviano não seria apenas um símbolo da harmonia entre corpo e cosmos, mas também uma hipótese científica precoce sobre a estrutura geométrica do corpo humano.

"Essa descoberta posiciona Leonardo como investigador anatômico e filósofo geométrico, alguém que identificou relações proporcionais humanas ótimas quatro séculos antes de a ciência moderna validar suas percepções, revelando um pensamento matemático sofisticado por trás da realização artística renascentista", diz trecho do estudo.