SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, discursou para a Cúpula de Líderes da COP30 e afirmou que 2025 será o segundo ou o terceiro ano mais quente já registrado.

A temperatura média do ar de janeiro a agosto deste ano foi calculada em 1,42°C acima do nível pré-industrial, sendo que os últimos três anos foram os mais quentes da história, segundo Saulo.

"As concentrações de gases de efeito estufa que retêm calor estão em seu nível mais alto em 800 mil anos, condenando nosso planeta a um futuro mais quente e perigoso. E, de particular preocupação, o aumento nos níveis de dióxido de carbono entre 2023 e 2024 foi o mais alto que já medimos", declarou.

Saulo disse que a disparada nos níveis de gases-estufa torna "virtualmente impossível" limitar o aquecimento global a 1,5 °C nos próximos anos sem ultrapassar temporariamente a meta do Acordo de Paris.

A chefe da OMM alertou para o recorde na redução da camada de gelo no Ártico e na Antártida, além do aumento do nível do mar e do calor nos oceanos. Também relembrou os impactos do furacão Melissa, que atingiu o Caribe na semana passada, e os efeitos do que chamou de um tempo "destrutivo".

"Este não é apenas um aviso distante. É a realidade de hoje. E é o futuro que meu neto e sua geração devem enfrentar."