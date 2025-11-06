BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A Argentina não enviou nenhum representante para a cúpula de líderes que antecede a COP30, mas informou aos organizadores do evento que garantiu hospedagem para a conferência principal, marcada para começar no próximo dia 10.

Isso não quer dizer que o país enviará uma delegação a Belém (PA), mas é forte indício de que sim, porque ele também consta entre as 191 nações que fizeram credenciamento para participar do evento.

A dúvida persiste, uma vez que o presidente Javier Milei é um notório seguidor de Donald Trump, dos Estados Unidos, que vem boicotando as negociações climáticas desde que retornou à Casa Branca.