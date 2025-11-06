SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arriscando algumas palavras em português para cumprimentar as pessoas presentes na Cúpula de Líderes, o príncipe William chamou de visionário o projeto do governo brasileiro intitulado TFFF (Fundo Florestas Tropicais Para Sempre). Segundo ele, o financiamento para o combate das mudanças climáticas já tem se expandido, assim como a adoção da energia limpa. Apesar do elogio, jornais britânicos afirmam que o Reino Unido não deve oferecer aportes ao fundo até que sua viabilidade seja concretizada.