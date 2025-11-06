SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem disse à polícia que era serial killer após ser preso por suspeita de cometer um assassinato em Iporã (PR).

Polícia chegou até o suspeito após investigar o assassinato de Danilo Bido Ferreira, 32. O homem foi achado morto com 18 facadas em 31 de agosto, após sair de casa de pijama dizendo que ia buscar um carregador na casa de uma amiga.

O suspeito foi preso preventivamente nesta quarta-feira (5) e, em interrogatório, disse que matou Danilo e outras três pessoas na cidade em 2025. O município de Iporã fica a 600 km de Curitiba e tem pouco mais de 14 mil habitantes.

Segundo o suspeito, ele chamou Danilo para "ter relação amorosa" com ele, o levando a um lugar ermo, onde o esfaqueou. O homem disse à polícia que queimou as roupas que usou no dia do crime, mas indicou onde estava a faca usada para matar a vítima.

Os outros três homicídios que o homem assumiu já eram investigados pela polícia. A corporação agora vai dizer se ele foi realmente o autor. Homem disse que agiu sozinho em todos os assassinatos.

O homem preso não teve identidade divulgada e o UOL não teve acesso à defesa dele até o momento. O espaço fica aberto para manifestação.

DANILO MORREU 'MISTERIOSAMENTE'

Vítima desapareceu após sair da casa da mãe no dia 31 de outubro e foi achada morta horas depois. Manchas de sangue foram encontradas no carro de Danilo, que tinha 18 facadas no corpo. Veículo estava na zona rural da cidade.

Danilo saiu de casa dizendo à mãe que iria pegar um carregador esquecido na casa de uma amiga. A polícia descobriu durante as investigações que a amiga em questão não estava na cidade.

Amigo da vítima, que é inocente, foi preso no dia 10 de outubro. Segundo a PCPR, a prisão do amigo foi requerida "para diminuir algumas dúvidas do inquérito policial" e ele foi solto.

Agora, a polícia finaliza o inquérito, que deverá ser enviado ao Ministério Público. Segundo o delegado Luã Mota, outras diligências sobre o caso ainda são feitas.