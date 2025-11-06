Excelências, deixem que a COP30 seja lembrada como o momento em que o mundo mudou e deixem que a Amazônia seja testemunha disso. Não podemos reescrever as leis da física, mas podemos reescrever o nosso caminho nesse planeta, disse a secretária.

Celeste Saulo destacou que 2025 foi o ano mais quente da história da humanidade e que a temperatura média do planeta em janeiro foi de 1,42 graus Celsius (ºC) acima dos níveis pré-industriais. A concentração de gases que causam o efeito estufa chegou a 800 partes por milhão (ppm) na atmosfera, o que leva o mundo para um futuro muito mais quente e perigoso.

Ela disse também que a poluição dos oceanos está muito alta. E que o nível do mar continua a aumentar. Tanto o gelo na Antártida como no Polo Norte estão derretendo em ritmos muito rápidos.

