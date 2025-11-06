BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Portugal, Luis Montenegro, anunciou um investimento de 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) no Fundo de Florestas Tropicais (TFFF). É o primeiro país da Europa a fazer um aporte no mecanismo, que é uma das principais apostas brasileiras para a COP30.

O Brasil havia sido o primeiro país a prometer entrar no fundo, com US$ 1 bilhão, e até aqui a Indonesia tinha sido a única nação a seguir este movimento, anunciando que o faria inclusive com o mesmo valor.

"Vamos estar desde o início ligados a este que é mais um projeto concreto que queremos seja implementado e possa corresponder a maior capacidade de preservação no futuro para que todos possamos viver melhor e sobretudo para que possamos deixar aqueles que cá estarão a seguir a nós um mundo sustentável com todas as condições para poder ter desenvolvimento económico e social", afirmou Montenegro.