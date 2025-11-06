BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, criticou Donald Trump e os gastos militares da Europa em seu discurso na abertura da cúpula de líderes da COP30 (conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas). Ele afirmou que os discursos dos líderes mundiais sobre meio ambiente são bonitos, mas estão se tornando vazios enquanto o planeta caminha para o colapso.

"Estamos falhando. Essas são palavras bonitas [nos discursos], mas elas se tornam fantasmas por causa da realidade que precisamos entender. Após 29 COPs, estamos enfrentando um fracasso, que pode ser medido pela ciência por meio da temperatura", disse ele, em referência ao aquecimento global.

"Essa falha é causada sobretudo pelos interesses do petróleo e gás nesta assembleia. Em todas as COPs, o desejo de ter ganhos e lucros é contra a vida. E isso é imoral, não é humano", afirmou.

Ele disse que o mundo já enfrentará a realidade de ver o planeta aquecer 1,5 grau Celsius acima da era pré-industrial, um limite que cientistas defendiam como idealmente não ultrapassável para a preservação do equilíbrio ambiental.

"Estamos perto do colapso climático, o que significa o ponto de não retorno. Em outras palavras, morte geral da existência no planeta. Literalmente, um apocalipse", disse. "A sociedade está desviando a atenção e indo em direção ao abismo."

Petro criticou a ausência de Trump no evento e o que chamou de comportamento negacionista do americano em relação à ciência. "Está 100% errado o presidente Trump", disse. "[E] aqueles que estão investindo em mais armas na Europa estão cometendo um erro. Não é a Rússia o inimigo, é a crise climática", afirmou.

O presidente da Colômbia também criticou as ameaças de Trump de invadir países latino-americanos, citando como potenciais alvos a Venezuela, a própria Colômbia e até o Brasil, e disse que o presidente americano viola direitos humanos ao atacar com força desproporcional barcos no mar do Caribe, dizendo que as pessoas podem ser apenas pescadores pobres.