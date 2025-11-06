BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com R$ 40, um pouco mais do que se gastaria para comprar uma coxinha no pavilhão da zona azul da COP30, é possível fazer uma refeição completa na área reservada à alimentação da conferência.

O restaurante Socioambiental, iniciativa da Central Cerrado com a Rede Bragantina, oferece um self-service com arroz, feijão, legumes, dois tipos de carne, salada e farofa. No preço, estão inclusos também um copo de suco natural e sobremesa.

A iniciativa afirma que conta com alimentos da agricultura familiar do Cerrado, da Caatinga e da Amazônia.