BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou ao evento, para uma agenda intensa. Ele vai discursar na plenária geral e, depois, participa do almoço de lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), que recompensará financeiramente os países que preservam suas florestas tropicais. Em seguida, participa de um encontro organizado em conjunto com Brasil, China e Reino Unido sobre a redução das emissões de metano. Ele tem um encontro bilateral com o presidente brasileiro e participa também da sessão "Clima e natureza: florestas e oceano", presidida por Lula. Em seguida, ele tem encontros bilaterais com mandatários de outros países.