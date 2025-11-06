cumpre com uma dupla missão durante a realização da Cúpula do Clima de Belém e a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), eventos que acontecerão desta quinta-feira a 21 de novembro.

Essa cobertura se desdobra em dois eixos: parte da programação visa a comunicação pública, voltada ao interesse da sociedade, com TV Brasil, Radioagência, Rádio Nacional e Agência Brasil; e outra parte estará focada na comunicação governamental, voltada à divulgação das ações do governo do Brasil, por meio do Canal Gov, Rádio Gov, Agência Gov e A Voz do Brasil.

A COP30 é um marco histórico para o Brasil e para a Amazônia, e a EBC está preparada para cumprir seu papel como emissora anfitriã e como produtora de conteúdo jornalístico de interesse público. Nossa missão é garantir que os brasileiros tenham acesso a uma cobertura ampla, plural e qualificada, que traduza os grandes debates climáticos em linguagem acessível e conecte esses temas à vida cotidiana da população. Ao mesmo tempo, oferecemos suporte técnico e institucional para que o mundo acompanhe, com excelência, tudo o que será discutido em Belém, resume o presidente da empresa, Andre Basbaum.

Brasil no Mundo direto da COP30

No domingo (9), às 19h30, a TV Brasil terá uma estreia especial com o novo programa Brasil no Mundo, dedicado à análise dos principais acontecimentos internacionais. Com apresentação dos jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa será exibido semanalmente e contará com convidados especiais.

Os dois primeiros episódios, dos dias 9 e 16, serão gravados diretamente da COP30, trazendo reflexões sobre o papel do Brasil no cenário global, os desafios climáticos e as articulações multilaterais. A direção é de Maria Augusta Ramos, com equipe de conteúdo e imagem qualificada e experiente.

O programa chega em um momento desafiador, em que estamos vendo guerras, crise do multilateralismo, emergência climática e interferência das big techs na política. Precisamos refletir sobre o papel do Brasil como ator global, afirma Cristina Serra.

A TV Brasil, a Rádio Nacional e a Agência Brasil estarão com equipes dedicadas à cobertura jornalística da COP30, com foco nos grandes temas da conferência e sua relação com o dia a dia dos brasileiros.

TV Brasil: A cobertura da TV Brasil vai sinalizar o peso político do encontro e as diretrizes das negociações, garantindo os destaques dos discursos e reuniões bilaterais, participação da sociedade civil no debate climático e as expectativas de cada bloco regional.

Repórter Brasil Tarde (12h45 às 13h30) e Repórter Brasil Noite (19h às 20h) - Os dois telejornais da TV Brasil serão parcialmente ancorados de Belém, com entradas ao vivo do estúdio da EBC na Zona Azul da COP30. Além da participação de repórteres e apresentadores das emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Boletins COP30 - Durante todo o evento, a programação da TV Brasil contará com boletins atualizando tudo o que acontece na COP.

Caminhos da Reportagem - Às 23h do dia 10, data que também marca a abertura da COP30, a TV Brasil apresenta o especial Amazônia: coração da COP30, que relembra os marcos históricos das conferências climáticas e antecipa os principais temas desta edição, sediada em Belém. A reportagem destaca a importância da Amazônia no debate global sobre mudanças climáticas, abordando questões como transição energética, desmatamento, justiça ambiental e financiamento para preservação. O programa também mostra como os eventos extremos afetam principalmente as periferias e traz dados atualizados sobre a recuperação de florestas no Brasil.