A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) cumpre com uma dupla missão durante a realização da Cúpula do Clima de Belém e a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), eventos que acontecerão desta quinta-feira a 21 de novembro. Além de ser a emissora anfitriã, com a responsabilidade de geração, gerenciamento e distribuição de mais de 42 sinais simultâneos, além de tecnologia de ponta em UHD 4K e mais de 140 câmeras em operação, o jornalismo da EBC também estará em campo com cobertura em tempo real, boletins e programação especial em diferentes canais.
Essa cobertura se desdobra em dois eixos: parte da programação visa a comunicação pública, voltada ao interesse da sociedade, com TV Brasil, Radioagência, Rádio Nacional e Agência Brasil; e outra parte estará focada na comunicação governamental, voltada à divulgação das ações do governo do Brasil, por meio do Canal Gov, Rádio Gov, Agência Gov e A Voz do Brasil.
A COP30 é um marco histórico para o Brasil e para a Amazônia, e a EBC está preparada para cumprir seu papel como emissora anfitriã e como produtora de conteúdo jornalístico de interesse público. Nossa missão é garantir que os brasileiros tenham acesso a uma cobertura ampla, plural e qualificada, que traduza os grandes debates climáticos em linguagem acessível e conecte esses temas à vida cotidiana da população. Ao mesmo tempo, oferecemos suporte técnico e institucional para que o mundo acompanhe, com excelência, tudo o que será discutido em Belém, resume o presidente da empresa, Andre Basbaum.
No domingo (9), às 19h30, a TV Brasil terá uma estreia especial com o novo programa Brasil no Mundo, dedicado à análise dos principais acontecimentos internacionais. Com apresentação dos jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, o programa será exibido semanalmente e contará com convidados especiais.
Os dois primeiros episódios, dos dias 9 e 16, serão gravados diretamente da COP30, trazendo reflexões sobre o papel do Brasil no cenário global, os desafios climáticos e as articulações multilaterais. A direção é de Maria Augusta Ramos, com equipe de conteúdo e imagem qualificada e experiente.
O programa chega em um momento desafiador, em que estamos vendo guerras, crise do multilateralismo, emergência climática e interferência das big techs na política. Precisamos refletir sobre o papel do Brasil como ator global, afirma Cristina Serra.
A TV Brasil, a Rádio Nacional e a Agência Brasil estarão com equipes dedicadas à cobertura jornalística da COP30, com foco nos grandes temas da conferência e sua relação com o dia a dia dos brasileiros.
TV Brasil: A cobertura da TV Brasil vai sinalizar o peso político do encontro e as diretrizes das negociações, garantindo os destaques dos discursos e reuniões bilaterais, participação da sociedade civil no debate climático e as expectativas de cada bloco regional.
Repórter Brasil Tarde (12h45 às 13h30) e Repórter Brasil Noite (19h às 20h) - Os dois telejornais da TV Brasil serão parcialmente ancorados de Belém, com entradas ao vivo do estúdio da EBC na Zona Azul da COP30. Além da participação de repórteres e apresentadores das emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).
Boletins COP30 - Durante todo o evento, a programação da TV Brasil contará com boletins atualizando tudo o que acontece na COP.
Caminhos da Reportagem - Às 23h do dia 10, data que também marca a abertura da COP30, a TV Brasil apresenta o especial Amazônia: coração da COP30, que relembra os marcos históricos das conferências climáticas e antecipa os principais temas desta edição, sediada em Belém. A reportagem destaca a importância da Amazônia no debate global sobre mudanças climáticas, abordando questões como transição energética, desmatamento, justiça ambiental e financiamento para preservação. O programa também mostra como os eventos extremos afetam principalmente as periferias e traz dados atualizados sobre a recuperação de florestas no Brasil.
Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, é uma das entrevistadas na edição especial do Caminhos da Reportagem - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Rádio Nacional - Programação especial com âncoras diretamente de Belém, além de boletins e entrevistas com lideranças de movimento pela mudança do clima.
Repórter Nacional - Primeiro bloco do programa será inteiramente dedicado à COP, com os repórteres ao vivo em Belém, além de entrevistados. Às 07h30, às 12h e às 18h30, de 6 a 21 de novembro;
Boletins Nacional Notícias Entradas ao vivo dos repórteres em Belém às 9h, 10h, 14h, 15h, 16h e 17h;
Rádio Nacional da Amazônia e do Alto Solimões: Toda a programação será voltada para a COP e o ouvinte também será protagonista, com espaço para enviar áudios ou mensagem de WhatsApp. A trilha sonora valorizará a música local, os sons da floresta e do cotidiano amazônico.
Apresentadora Mara Régia toma a frente na programação da Rádio Nacional da Amazônia, com programas especialmente gravados e ao vivo direto de Belém - Foto Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Revista COP30 - Transmissão especial direto de Belém com um programa vibrante, informativo e com forte identidade amazônica, das 12h30 às 14h, de 17 a 21 de novembro. Nesta atração haverá o quadro Olhar da Cidade, com a apresentadora Mara Régia nas ruas de Belém mercados, praças, portos, aldeias, universidades para registrar o que a COP movimenta na cidade: cultura, feiras, juventudes, mulheres, povos originários e iniciativas populares. Além do quadro Vozes da Floresta com depoimentos e apresentação de soluções vindas dos territórios.
Natureza Viva - Também exibirá um especial no dia 16, a partir das 10h, com Mara Régia entrando ao vivo de Belém.
Agência Brasil: Produção diária de notícias, fotos e vídeos com linguagem acessível, traduzindo temas técnicos para o público geral. A cobertura vai dar enfoque à participação das populações tradicionais e quilombolas, ao protagonismo da juventude e de pesquisadores amazônicos, além de monitorar os compromissos e acordos anteriores e trazer a avaliação de especialistas e organizações não governamentais que trabalham com o tema. O Portal da Agência Brasil sobre a COP30 pode ser acessado clicando aqui.
Ações do governo
Os veículos Canal Gov, Agência Gov e Rádio Gov concentram a divulgação institucional das ações do governo do Brasil durante a COP30 e a Cúpula de Líderes.
Canal Gov: Durante a Cúpula de Líderes, entre 6 e 7, e a conferência, de 10 a 21, o Canal Gov entra ao vivo de Belém com programação especial a partir das 8h da manhã. Além das transmissões oficiais, o canal realizará entrevistas e muito mais. Todo o conteúdo pode ser reproduzido por outras emissoras, desde que mantido o selo do Canal Gov.
Jornal Brasil em Dia - Às 9h30 e às 12h30, o programa terá ancoragem parcialmente em Belém com entrada de repórteres também direto do local.
Boletim COP30 Com entrada às 15h30, trata-se de um resumo de 15 minutos sobre os principais temas do dia.
COP Entrevista - Às 16h30, serão feitas entrevistas com autoridades do governo federal diretamente do estúdio de Belém.
Rádio Gov:
Assunto Federal - A COP será o tema do programa, com link ao vivo às 16h direto de Belém.
Jornal da COP Um resumo de 10 minutos sobre os principais acontecimentos do dia que irá ao ar às 17h30.
Além disso, a Agência Gov fará uma produção de conteúdo multimídia com foco nas participações de autoridades e nas sugestões e encaminhamentos feitos pelo governo brasileiro. Já o programa tradicional A Voz do Brasil, também será ancorado do estúdio da EBC em Belém recebendo ministros com entrevistas ao vivo e sob o comando de Mariana Jungmann.