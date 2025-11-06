BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (6) em discurso sobre o TFFF, fundo capitaneado pelo Brasil voltado à preservação de florestas, que espera a participação de instituições financeiras multilaterais no instrumento. O mandatário disse ainda que o mecanismo é será um dos principais resultados concretos da COP30.

"Em breve, esperamos contar também com o engajamento do Novo Banco de Desenvolvimento do Brics, do Banco Africano e outros bancos regionais", disse.

Na declarção, que antecedeu o almoço com chefes de Estado que trataria do TFFF, Lula disse que o fundo nasce no coração da Amazônia e que no futuro os envolvidos terão orgulho do instrumento.

"Como nos disse o ambientalista Chico Mendes. 'No começo pensei que estava lutando para salvar as seringueiras, depois pensei que estava lutando para salvar a Floresta Amazônica. Agora, percebo que estou lutando pela humanidade'".

O TFFF é uma das principais apostas para COP30 do governo brasileiro, que quer fazer do instrumento um legado da passagem da conferência pelo Brasil. Até agora, no entanto, o ritmo de adesão dos países tem limitado o otimismo.