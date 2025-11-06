BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Noruega se comprometeu a investir ao longo de dez anos US$ 3 bilhões no TFFF, o fundo criado pelo Brasil para preservação de florestas em países em desenvolvimento. É o maior aporte anunciado no mecanismo por enquanto.

Com o anúncio, a Noruega se torna o terceiro país estrangeiro a anunciar valores para abastecer o TFFF (sigla em inglês para Fundo para Florestas Tropicais para Sempre). Até a manhã desta quinta, só a Indonésia tinham se comprometido com um valor ?o mesmo com o qual o Brasil se comprometeu, de US$ 1 bilhão. Depois, Portugal anunciou mais 1 milhão de euros.

O anúncio desta quinta foi feito pelo primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, durante a COP30 (conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas).

O ministro do Meio Ambiente da Noruega, Andreas Bjelland Eriksen, reproduziu o anúncio em rede social. "A ideia por trás do mecanismo é tão simples quanto brilhante: países com florestas tropicais que mantiverem uma taxa de desmatamento abaixo de 0,5% poderão receber uma parte dos rendimentos do fundo. Assim, podemos criar juntos uma fonte de receita permanente para países que mantêm suas florestas em pé, em vez de derrubá-las", afirmou.