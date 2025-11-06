SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A aproximação de um ciclone da costa de São Paulo deixa o estado em alerta para tempestades a partir desta sexta-feira (7).

Previsão é de que ventos de 115 km/h atinjam o litoral norte. Na Baixada Santista, Vale do Ribeira e região de Itapeva os ventos devem ser de 110 km/h, afirmou a Defesa Civil.

Capital e Região Metropolitana têm previsão de ventos de 100 km/h. A mesma projeção vale para Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira.

Também são previstas chuvas intensas, granizo e "microexplosões". Na capital, a previsão é de que haja um "acumulado médio" de chuva, segundo a Defesa Civil. O maior volume de chuvas está previsto para as cidades de Marília e Presidente Prudente. Entenda o que são microexplosões clicando aqui.

Há risco de enxurradas, alagamentos e deslizamentos de encostas. Moradores devem ficar atentos às redes sociais dos órgãos de defesa civil e aos avisos emitidos pelas prefeituras locais. Veja mais dicas sobre o que fazer durante as chuvas abaixo.

Ciclone vem da região sul do Brasil e defesas civis de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro atuarão de forma conjunta com São Paulo. Ideia é de que monitoramento sobre o comportamento do ciclone seja compartilhado pelos estados, para que ações preventivas sejam tomadas.

Estado vai instaurar um gabinete de crise. Além da Defesa Civil e dos bombeiros, a Sabesp, concessionárias de água e gás e o Centro de Gerenciamento do Estado ficarão de prontidão para possíveis incidentes.

DEIXE A SUA CASA IMEDIATAMENTE SE:

Identificar rachaduras em muros ou paredões. As fissuras podem indicar instabilidade na estrutura de casas e encostas.

Perceber escoamento de água barrenta de encostas. Isso pode ser sinal de um deslizamento de terra prestes a acontecer.

Ouvir estalos em blocos e rochas ou ver trincas em solo, ou nas paredes. Essas movimentações também podem sinalizar um deslizamento. Se estiver dentro de casa, observe se as janelas e portas ficaram emperradas, pois isso também pode sinalizar risco estrutural.

Ver postes ou árvores inclinados, ou muros "com barriga". Essas deformações são indicativos de deslocamento do solo ou estrutura comprometida.

O número da Defesa Civil de São Paulo é 199 e ele deve ser acionado em todas as situações acima. Outro número importante para se ter em mãos é o do Corpo de Bombeiros: 193.

AÇÕES PREVENTIVAS PODEM AJUDAR

Previsões meteorológicas e alertas da Defesa Civil podem ser acompanhados pela internet. Os órgãos sinalizam áreas de risco pelas redes sociais e também por SMS, em alerta sonoro como o enviado aos moradores da capital em 24 de janeiro.

Prepare um kit de emergência. A Defesa Civil da cidade de São Paulo orientou que moradores em áreas de risco tivessem sempre em mãos uma mochila com água potável, lanternas, pilhas, alimentos e um kit de primeiros socorros para situações nas quais serviços essenciais fiquem suspensos.

Mantenha documentos importantes em áreas de fácil acesso e em locais altos. A Defesa Civil também orienta que a população mantenha calhas e ralos limpos e evite jogar lixo nas ruas.