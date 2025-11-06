BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O Rei da Suécia, Carl 16 Gustaf, disse, em seu discurso na Cúpula dos Líderes, que já havia tido o privilégio de visitar Belém antes. "Uma porta de entrada vibrante para a Amazônia. O rio e a floresta dão vida à cidade, moldando seus habitantes, economia, cultura e tradições", afirmou.

Segundo ele, o compromisso do presidente Lula de proteger a Amazônia é apreciado e urgentemente necessário, "em um momento em que os impactos das mudanças climáticas são cada vez mais sentidos em todo o planeta".

O monarca veio ao Brasil acompanhado da esposa, rainha Silvia, filha de uma brasileira e que fala português fluentemente.