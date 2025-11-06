BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Os empreendedores de restaurantes do mercado Ver-O-Peso, em Belém, ainda veem um fluxo de clientes aiinda tímido a poucos dias da COP, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas).

"Vou ser bem sincera. Estou um pouco decepcionada. Apesar que a COP ainda não começou, a gente esperava mais", Jennifer Leão, gerente do Box 34 Iza.

Para ela, o fechamento do trânsito para o evento tem atrapalhado a chegada das pessoas no principal ponto turístico da capital paraense. "O movimento quebrou. A gente entende que a segurança foi reforçada porque têm muitos chefes. Mas temos esperança de melhorar daqui para frente", completou.