SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu nesta quinta-feira (6) um alerta para a formação de fortes tempestades entre sexta (7) e sábado (8) em todo o estado, em razão da passagem de um ciclone extratropical na costa da região Sudeste.

O sistema está previsto para se formar durante a sexta na região Sul e deve chegar a São Paulo entre sexta e sábado, intensificando áreas de instabilidade e provocando chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diferentes regiões do estado.

De acordo com o órgão estadual, com a combinação de calor pré-frontal (que ocorre antes da chegada da frente fria), avanço da frente fria e circulação do ciclone extratropical, há condições para tempestades severas, com destaque para granizo isolado, raios frequentes e rajadas de vento extremas, além de microexplosões (downbursts) pontuais.

Com isso, as rajadas previstas chamam atenção pela intensidade e podem causar danos, sobretudo em áreas urbanas e litorâneas. A previsão indica:

115 km/h no litoral norte;

110 km/h na Baixada Santista, vale do Ribeira e região de Itapeva;

100 km/h na região metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira;

95 km/h nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara.

"Rajadas acima de 70 km/h já são suficientes para provocar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções de energia. Com velocidades acima de 100 km/h, o risco de danos pontuais aumenta de forma significativa, exigindo atenção redobrada dos municípios e da população", explica a Defesa Civil, em nota.

A última grande tempestade que passou por São Paulo foi no dia 22 de setembro, quando as rajadas de ventos chegaram a a 98,2 km/h no Campo de Marte e a 87 km/h no aeroporto de Congonhas, onde a chuva causou goteiras na sala de embarque e voos foram desviados e cancelados. Milhares de imóveis ficaram sem energia.

Em relação aos acumulados de chuva, os meteorologistas da Defesa Civil afirmam que as pancadas tendem a ser fortes e rápidas e os acumulados variam por região. O cenário, porém, pode provocar alagamentos pontuais, enxurradas rápidas e ocorrências relacionadas à instabilidade de encostas, especialmente em áreas de risco previamente mapeadas.

Médio acumulado: região metropolitana da capital, vale do Ribeira, Itapeva, vale do Paraíba, serra da Mantiqueira, Baixada Santista e litoral norte;

Alto acumulado: Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara;

Muito alto acumulado: Presidente Prudente e Marília.

GABINETE DE CRISE SERÁ MOBILIZADO

Para garantir pronta resposta às ocorrências relacionadas às tempestades, todo o Sistema Estadual de Defesa Civil estará em prontidão, e a Defesa Civil mobilizará o Gabinete de Crise no sábado, dia com maior potencial de tempo severo no estado.

Instituições como o Corpo de Bombeiros, Arsesp, Artesp, Fundo Social, SP Águas, Sabesp e concessionárias de energia e gás estarão reunidas no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil estadual.

O órgão paulista também anunciou que atuará em conjunto com as Defesas Civis do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro para compartilhar informações em tempo real para acompanhar o deslocamento do ciclone e seu comportamento em cada estado, "aumentando a acurácia das ações preventivas e de resposta".

RECOMENDAÇÃO À POPULAÇÃO

- Evite áreas arborizadas e não estacione veículos sob árvores;

- Recolha objetos soltos em varandas e quintais;

- Durante tempestades com raios, evite áreas abertas, estruturas metálicas e contato com água;

- Nunca atravesse áreas alagadas;

- Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e acione o Corpo de Bombeiros;

- Em caso de emergência, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193);

- Acompanhe atualizações pelos canais oficiais e cadastre seu celular para receber alertas enviando o CEP por SMS para 40199.