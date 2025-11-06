Em sessão plenária intitulada Eu Defendo Minha Cidade, lideranças das áreas ambiental, política e da sociedade civil tiveram a oportunidade de trocar experiências de iniciativas sustentáveis diante da urgência climática.

Durante exposição, a agricultora Ana Mirela Silva [foto de destaque], de 19 anos, falou dos desafios de promover educação ambiental na zona rural de Matinada, no município baiano de Taperoá, a cerca de 140 quilômetros da capital. A este trabalho a jovem se refere como "extensionismo rural".

Dissemino com crianças e jovens como é trabalhar com os orgânicos, fazendo hortas orgânicas e levando a hidroponia- que é uma tecnologia social sustentável, e que visa a produção para pessoas que têm pouco espaço ou estão em áreas compactadas e até mesmo ribeirinhas, afirma.

Ao se apresentar diante de políticos e pensadores da África e da França, Ana Mirela Silva se autointitulou roceira, com muito orgulho!.

Eu tive a curiosidade de pesquisar o que seria e percebi a expressão se encaixa para pessoas que têm aptidão com o campo. Isso não me abate mais hoje em dia. Sou preta, sou pobre, sou roceira, moro no interior, e eu honro minhas raízes, diz a agricultora.

Ana Mirela defende o papel das novas gerações como fundamental para mudança de consciência ambiental, especialmente para influenciar os mais próximos como os pais e responsáveis. A jovem explica que assim como os pais dela, também trabalha no campo, mas, o que os difere são os estudos, que ela teve a oportunidade de concluir.

Durante o encontro, ela falou sobre segurança alimentar e resiliência climática com a promoção de inclusão social.