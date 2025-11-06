BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Quem for frenquentar o mercado do Ver-O-Peso nos próximos dias pode sentir uma maior presença de policiamento do que poucos dias atrás. Isso porque o policiamento foi reforçado no principal cartão portal de Belém. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, está em curso uma forca tarefa com os poderes municipal e federal.

No último domingo (2), uma repórter da Argentina e seu cinegrafista foram roubados no local. A equipe está na cidade para a COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas), que será realizada a partir de segunda-feira (10).

Agora o ponto turístico está cercado por viaturas e policiais percorrem as mesas de restaurantes e os box dos comerciantes locais.

Nesta quinta (6), Belém realiza a Cúpula dos Líderes. A programação segue até sexta (7) e reúne delegações de diversos países.

A segurança pública é um maiores dos desafios para os governos Lula e Helder Barbalho no período da COP30. O governo federal decretou GLO (Garantia da Lei da Ordem) com o Exército nas ruas. Já a gestão estadual informou que aumentou o número de agentes na região metropolitana de Belém.