BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Em seu discurso na Cúpula dos Líderes, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que "a desinformação climática é uma ameaça para as democracias". "Por isso, estou falando, alto e claro, que precisamos apoiar a ciência livre e independente para vencer essa batalha climática".

Segundo ele, dada a urgência das mudanças climáticas, "nós devemos continuar trabalhando juntos". "A COP 30 pode ser um sucesso. Junto com a União Europeia, a França vai estar ao lado do Brasil para enfrentar esse desafio. Já fizemos isso em relação às florestas e vamos continuar trabalhando para proteger nossas florestas e oceanos".

O presidente falou ainda sobre a importância das energias limpas e do financiamento para países menos desenvolvidos. Ele lembrou ainda da importância do Acordo de Paris, assinado em 2015 na COP da capital francesa, que "significou uma mudança de comportamento" em relação aos desafios climáticos.