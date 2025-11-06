BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - No primeiro dia da cúpula de líderes, evento que antecede a COP30, o prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), trocou a participação em discussões no pavilhão da conferência por um evento político voltado a conter a insatisfação de feirantes com uma mudança de endereço.

Igor, primo de segundo grau do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), acompanharia uma sessão na "blue zone" ?o espaço principal da cúpula, onde os chefes de Estado se encontraram e onde as negociações diplomáticas ocorrerão a partir da próxima segunda-feira (10)? sobre florestas e oceanos, na tarde desta quinta (6).

Ele optou, porém, por comparecer a um espaço destinado a feirantes após a remoção dos trabalhadores da Feira do Barreiro, que fica a 4 km do Parque da Cidade, o espaço central da COP30.

Belém é a sede do evento internacional. É a primeira vez que uma COP, a mais importante conferência climática do mundo, é realizada na Amazônia.

Uma parte dos feirantes deslocados ?cerca de 260 pessoas? vem manifestando insatisfação com a remoção e com o projeto, que ainda está em fase de licitação. A prefeitura pretende remodelar a feira, um ponto tradicional na cidade. As remoções foram feitas na última segunda (3), para um espaço próximo.

O prefeito conversou com os feirantes e gravou um vídeo para as redes sociais, enquanto, na cúpula de líderes da COP30, o presidente Lula (PT), outros chefes de Estado, representantes diplomáticos e autoridades políticas experimentavam a arrancada da conferência do clima da ONU. A cúpula de líderes prossegue nesta sexta (7). As negociações da COP30 serão feitas entre os dias 10 e 21.

"Vou estar em agendas [da COP30] representando a cidade, quando minha presença for imprescindível. Ali [a sessão sobre florestas e oceanos] não era imprescindível", disse Igor à Folha de S.Paulo.

"A gente se prepara para a COP30 desde o início do ano, para chegar até esse momento com tranquilidade. A cidade está preparada para receber aqueles que nos visitam, sem deixar de cuidar daqueles que aqui moram", afirmou.

Segundo o prefeito, a insatisfação e "desconforto" com o projeto da nova feira são naturais. "Nem Jesus Cristo conseguiu agradar 100%, imagina nós, humanos. Toda mudança gera inicialmente um certo desconforto e uma certa atenção especial. As pessoas são muito céticas, ainda mais se tratando do poder público", disse ele.

O principal problema que se coloca para a realização da COP30, conforme o prefeito, é "estrutural", relacionado ao comportamento da população da cidade. "Não adianta a prefeitura fazer a coleta [de lixo] e a própria população sujar de novo. A COP é importante para iniciar esse movimento de reeducação da população."

No pavilhão central da conferência do clima, mais de 50 países manifestaram apoio ao Fundo para Florestas Tropicais, proposta do Brasil para financiar nações que preservam suas florestas. Esse foi o principal ponto do primeiro dia da cúpula de líderes. O apoio foi acompanhado por aporte financeiro por parte de uma minoria dos países, como Noruega, França e Portugal.

No discurso de abertura da cúpula, Lula defendeu a superação da dependência aos combustíveis fósseis e a reversão do desmatamento da amazônia. Ele também repetiu críticas ao sistema da ONU e aos países mais ricos do mundo.