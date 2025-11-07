SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes da chegada de uma forte frente fria que deve provocar tempestades em São Paulo entre a noite desta sexta-feira (7) e a manhã de sábado (8), como alertou a Defesa Civil nesta quinta (6), todas as regiões do estado devem enfrentar calor nos dois dias.

Na capital paulista, a Climatempo é o instituto que indica a maior variação de temperatura para sexta, com máxima de 28°C entre 15h e 16h e mínima de 15°C ainda durante a madrugada. Nesse período, há previsão de garoa leve. Pela manhã, o sol deve aparecer entre muitas nuvens, enquanto à tarde e à noite há possibilidade de pancadas de chuva.

No sábado, as temperaturas devem cair um pouco, mas o destaque fica para as chuvas. Os três institutos preveem chuva forte, com o CGE alertando para precipitações intensas durante a madrugada, acompanhadas de trovoadas, raios e rajadas de vento que podem superar os 80 km/h. As temperaturas máximas devem variar de 26°C a 28°C, enquanto as mínimas ficam na casa dos 16°C.

Para o domingo (9), o Inmet e a Climatempo indicam queda ainda maior nas temperaturas, com máximas entre 20°C e 22°C e mínima em torno de 14°C. A Climatempo prevê chuva apenas durante a madrugada, com o restante do dia marcado por muitas nuvens.

Nesta quinta, o Inmet registrou a máxima de 21,7°C às 13h e a mínima de 16,8°C às 7h no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Em relação à previsão da tempestade, provocada devido à atuação de um ciclone extratropical na costa da região Sudeste, os institutos destacam a possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em várias áreas do estado. Além de ventanias que podem ultrapassar os 100km/h em diversão regiões, como no litoral norte.

Segundo o órgão, o acumulado médio de chuva deve ser alto nas regiões metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Itapeva, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Baixada Santista e litoral norte.

Em nível alto de acumulado estão Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara. Já Presidente Prudente e Marília devem registrar volumes muito altos de chuva.

Devido ao ciclone no oceano, o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas (NPH-Unisanta) e a Sala de Situação da Baixada Santista emitiu um boletim informando que a maré deverá ficar elevada e o mar agitado nesses dias.

"A maré poderá alcançar 1,6 m na região da orla e 1,8 m no interior do estuário, com a altura máxima prevista para sexta-feira, por volta das 3h. As ondas podem ultrapassar 2,5 m de altura significativa entre quinta e sexta", diz o boletim.

PREVISÃO DE TEMPERATURA NAS DEMAIS REGIÕES DO ESTADO:

Regiões - Sexta (7) - Sábado (8) - Domingo (9)

Baixada Santista - 15°C/26°C - 13°C/35°C - 12°C/24°C

Vale do Ribeira - 16°C/26°C - 14°C/32°C - 13°C/24°C

Litoral norte - 14°C/28°C - 12°C/34°C - 10°C/25°C

Serra da Mantiqueira - 13°C/24°C - 8°C/19°C - 7°C/17°C

Vale do Paraíba - 12°C/28°C - 10°C/28°C - 9°C/23°C

Campinas - 14°C/30°C - 12°C/26°C - 10°C/24°C

Sorocaba - 15°C/28°C - 13°C/27°C - 10°C/23°C

Presidente Prudente - 16°C/32°C - 14°C/24°C - 13°C/27°C

Marília - 14°C/31°C - 12°C/24°C - 11°C/27°C

Bauru - 15°C/31°C - 12°C/26°C - 11°C/26°C

Araraquara - 16°C/33°C - 13°C/28°C - 11°C/27°C

Araçatuba - 16°C/33°C - 15°C/27°C - 12°C/28°C

São José do Rio Preto - 17°C/33°C - 16°C/27°C - 12°C/27°C

Franca - 18°C/33°C - 15°C/28°C - 14°C/30°C

Ribeirão Preto - 17°C/30°C - 14°C/28°C - 12°C/28°C

Barretos - 18°C/35°C - 16°C/30°C - 13°C/30°C