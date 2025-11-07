BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - A promessa foi feita por Karsten Schneider, social-democrata que integra o gabinete de Friedrich Merz. O anúncio deve ser feito pelo primeiro-ministro em discurso no segundo dia da Cúpula de Líderes, nesta sexta-feira (7). Merz, que embarcou na véspera, deve ficar menos de 24 horas na capital paraense.

Schneider não precisou valores, mas a imprensa alemã estima que seja algo em torno de US$ 1 bilhão, aporte semelhante ao do Brasil, idealizador do mecanismo. Membros do governo brasileiro aguardavam investimento ainda maior.

Lançado oficialmente por Lula na quinta, o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre alcançou US$ 5,6 bilhões no primeiro dia, resultado celebrado pelo governo, mas ainda distante da meta inicial de US$ 25 bilhões. Na Europa, como em Belém, o instrumento é tratado com otimismo, mas não imune a críticas.

No caso alemão, o aporte reflete disputa interna da coalizão de governo montada por Merz. Schneider, do SPD, é um defensor do investimento, a despeito da opinião contrária de membros do gabinete capitaneado pelo político conservador da CDU.

Merz, no entanto, quer acrescentar a seu currículo internacional, uma das poucas frentes em que seu governo não demonstra debilidades, a liderança ambiental que seu país normalmente ostenta em um momento em que a Europa se mostra dividida no tema.