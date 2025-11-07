SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Supremo começa a julgar recurso de Bolsonaro a condenação, verba anunciada para fundo de florestas é 22% do previsto pelo Brasil e outras notícias para começar esta sexta-feira (7).

JULGAMENTO DE BOLSONARO

STF julga recurso de Bolsonaro com incerteza de decisão de Moraes sobre local de prisão. Ex-presidente e outros seis condenados apresentaram recursos contra condenação.

COP30

Fundo de Florestas criado pelo Brasil chega a US$ 5,6 bilhões, menos de um quarto da meta. Objetivo é arrecadar US$ 25 bi em aportes públicos de países, além de outros US$ 100 bi em recursos privados. Noruega anuncia investimento de US$ 3 bi, e França, 500 milhões de euros em Cúpula de Líderes antes da COP30.

BELÉM

Belém tentou devolver vida aos canais até a COP30, mas coleta de esgoto não deslancha na periferia. Projetos de drenagem e saneamento sofreram atrasos significativos, excluíram moradores ou acabaram abandonados. Capital do Pará tem como desafio ambiental central limpar a longa rede de canais e igarapés.

ECONOMIA

Lobby de indústria e comércio atuou contra licença-paternidade, e benefício foi limitado a 20 dias. Nos bastidores, CNI e FecomercioSP defenderam que ampliação para um mês geraria custos para as empresas. Entidade industrial não se pronunciou, e a do comércio defendeu argumentos apresentados aos parlamentares.

ECONOMIA

Petrobras lucra R$ 32,7 bilhões no terceiro trimestre, alta de 0,5% em um ano. Pelo desempenho, empresa anuncia distribuição de R$ 12,1 bilhões em dividendos. Estatal chegou a recorde na produção diária de petróleo e gás no período.

POLÍCIA FEDERAL

Justiça afasta Rodrigo Manga da Prefeitura de Sorocaba em investigação sobre desvios na saúde. OUTRO LADO: Defesa do mandatário afirma que afastamento é 'indiscutivelmente temerário' e fruto de perseguição política.

MÔNICA BERGAMO

Ex-deputado do PT Paulo Frateschi morre esfaqueado pelo filho. Amigo de Lula e dirigente histórico do partido, ele já tinha perdido dois filhos em acidentes de carro. De acordo com registro policial, jovem agrediu também a mãe depois de um surto psicótico.

BOLÍVIA

Ex-presidente da Bolívia deixa presídio após ter condenação por golpe anulada. Sentenciada em 2022, Jeanine Áñez cumpria pena de 10 anos, acusada de assumir cargo de forma inconstitucional. Corte determinou novo julgamento, que precisa de aval do Congresso; Áñez tomou poder após renúncia de Evo em 2019.

ECONOMIA

Tesla aprova bônus que pode tornar Musk o primeiro trilionário do mundo. Remuneração de US$ 878 bilhões depende de metas ambiciosas e foi aprovada apesar de resistência. Plano reforça aposta na visão do bilionário de transformar a empresa em potência de IA e robótica.

MERCADO

Caixa abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 14.915. Inscrições vão até 8 de dezembro com vagas para seis cargos diferentes. Processo seletivo inclui provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos, com aplicação em fevereiro de 2026.

SÃO PAULO

Seis adolescentes tomam remédio controlado e são socorridos em escola estadual de SP. Alunos de 12 a 15 anos disseram aos bombeiros que combinaram de tomar juntos a medicação, princípio ativo do Rivotril. Eles foram encontrados por um funcionário do colégio, que acionou o socorro.

FÓRMULA 1

Verstappen se diz pronto para sol e chuva em SP para agarrar 'pequena chance de lutar pelo título'. Em terceiro no Mundial, holandês da Red Bull sonha com a quarta vitória no Brasil. Tetracampeão se diz preparado para 'loucas emoções' em Interlagos.

