O Sala de Concerto desta sexta-feira (7) presta uma homenagem especial aos 95 anos do pianista, maestro, arranjador e compositor brasileiro Edmundo Villani-Côrtes.

A atração da Rádio MEC, com apresentação de Pedro Pontes, vai ao ar às 17h, reunindo depoimentos e interpretações ao vivo de artistas consagrados e novas vozes da cena erudita nacional. 

O programa contará com a presença de Lúcia Barrenechea (piano), Sérgio Barrenechea (flauta), Calebe Faria (barítono), Carolina Morel (soprano), José Sacramento (piano), David Chew (violoncelo), Nicolas de Souza Barros (violão) e Juliana Franco (soprano).

Também participam, em gravações especiais, o próprio Edmundo Villani-Côrtes, além de Lício Bruno e Luciana Hamond, que compartilham lembranças e reflexões sobre a trajetória do compositor. 

O repertório desta edição apresenta uma seleção de composições de Villani-Côrtes ao vivo. 

Repertório 

Lúcia Barrenechea (piano) e Sérgio Barrenechea (flauta) 
Seresta (flauta) 
Valsinha de roda (piano)    
Luz (piano e flauta) 
Trio Oré - (Calebe Faria - barítono; Carolina Morel soprano; José Sacramento - piano) 
Canção de Carolina  
Confissão  
Alma Minha
Papagaio Azul 
Duo Folia (David Chew - violoncelo; Nicolas de Souza Barros - violão) + Juliana Franco (soprano)   
Edmundo Villani-Côrtes - Prelúdio e Baião (das Cinco Miniaturas)   
Casulo. Edmundo Villani - Cortes - Para soprano, violão e violoncelo   

Sala de Concerto 

Transmitido às sextas-feiras, às 17h, o programa Sala de Concerto é um espaço para apresentações ao vivo de músicos da cena clássica brasileira.

No ar desde o ano 2000, a atração da Rádio MEC promove o encontro entre instrumentistas, cantores e o público. 

Rádio MEC

Conhecida de Norte a Sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a Rádio MEC completou 102 anos em 2025 e é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto.

A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos. 

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC. 

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537. 

Serviço 

Sala de Concerto 95 anos de Edmundo Villani-Côrtes Sexta-feira, dia 07/11, às 17h, na Rádio MEC FM 
 

