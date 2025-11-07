SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo uma van escolar um micro-ônibus deixou cinco feridos na manhã desta sexta-feira (7) em Guarulhos.

O QUE ACONTECEU

Acidente aconteceu na avenida Palmira Rossi, no bairro de Recreio São Jorge, às 7h. As informações constam no relatório do Corpo de Bombeiros, que enviou sete viaturas ao local.

Crianças estão entre os socorridos. Imagens mostradas pela TV Globo mostram alguns estudantes uniformizados entre as vítimas.

Uma adolescente de 16 anos ficou presa nas ferragens e, ao ser retirada, foi levada pelo helicóptero Águia, da PM, ao hospital. Ela estava consciente e orientada, assim como as outras quatro vítimas.

As outras quatro vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Os órgãos não informaram quantos desses socorridos eram crianças.

Dinâmica do acidente não foi informada, mas van escolar ficou amassada na parte dianteira e na lateral e micro-ônibus na parte traseira. O local do acidente fica a poucos metros de uma escola municipal de ensino, mas a rede pública da cidade não tem aula nesta sexta-feira.

O UOL buscou a Prefeitura de Guarulhos para saber se há um balanço sobre o estado de saúde dos socorridos. O espaço segue aberto para posicionamento.