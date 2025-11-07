BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve pedir nesta sexta-feira (7) para que os mais de cem líderes presentes na Cúpula do Clima, em Belém, se comprometam a quadruplicar a produção de combustíveis sustentáveis até 2035. O pleito, que engloba biocombustíveis, é aguardado com ansiedade pela indústria de bioenergia do país.

A expectativa é que o tema seja tratado durante a sessão da Cúpula que debate transição energética, marcada para as 11h. Nela, o Brasil deve pontuar que a eletrificação de alguns processos é importante para reduzir as emissões de carbono, mas que alguns setores como aviação, navio, indústria pesada e transporte rodoviário dependerão de combustíveis por um longo tempo.

O tema é importante sobretudo para a indústria automobilística no Brasil e para o agronegócio. A primeira vê o compromisso como uma forma de garantir que carros movidos a biocombustíveis sejam também adotados em larga escala em outros países; já o segundo se entusiasma com a possibilidade de aumentar as exportações de biocombustíveis, entre eles etanol e biodiesel.

O pleito se apoia em um relatório lançado em outubro pela AIE (Agência Internacional de Energia). Nele, a agência pontua que se todas as políticas prometidas sobre combustíveis sustentáveis forem colocadas em prática, a produção de desses combustíveis quadruplicará até 2035, em relação aos níveis de 2024.

Para isso, no entanto, a organização pontua que é necessário a remoção de barreiras de mercado. Também sinaliza a importância de que os países estabeleçam metas adaptadas a seu contexto, usando a tecnologia mais favorável, além de aumentar a previsibilidade da demanda para elevar a confiança do mercado.

A AIE ainda pontua que os países devem cooperar no desenvolvimento de metodologias transparentes e robustas de contabilização de carbono desses combustíveis ?esse é um pleito importante para o Brasil, que em fóruns internacionais tenta convencer os demais países da baixa pegada de carbono dos biocombustíveis.

A expectativa é que o pleito de Lula fique aberto para que os países possam aderir ao compromisso de forma gradual. A reportagem apurou, no entanto, que ao menos 12 países já aderiram, entre eles Itália e Japão, dois países entusiastas dos biocombustíveis.

É improvável, no entanto, que a União Europeia adere à meta. Influenciado pelas políticas climáticas da Alemanha, o bloco é resistente à adoção de biocombustíveis advindos de cultivos comestíveis, como palma, soja, milho e cana-de-açúcar.