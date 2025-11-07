BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro alemão Friedrich Merz afirmou nesta sexta-feira (7) que a proteção climática é uma responsabilidade compartilhada. A declaração é feita no dia em que é esperado dele, que está em Belém, um anúncio de investimento no fundo para florestas criado pelo Brasil.

"Em Belém, para enviar uma mensagem clara: a proteção climática não é uma tarefa nacional, mas uma responsabilidade compartilhada. Quando trabalhamos juntos, podemos combinar prosperidade e ação climática. A Alemanha mantém seus objetivos climáticos nacionais e europeus", afirmou em rede social.

A Alemanha deve se tornar o quinto país a anunciar investimentos para capitalizar o fundo, ao lado de Brasil, Indonésia, Noruega e França. Representantes do governo brasileiro disseram na véspera que se espera uma quantia não menor do que a injetada pelo Basil (US$ 1 bilhão). Além disso, Portugal e Holanda prometeram recursos que devem custear as operações.