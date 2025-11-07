BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - Em editorial publicado nesta sexta-feira (7), o jornal francês afirma que o Brasil tem "papel essencial a desempenhar" como anfitrião da COP30. "O país pode contar com uma diplomacia ambiental experiente e um forte apego ao multilateralismo, capaz de fazer a ponte entre o Sul e o Norte."

Ao mesmo tempo, o diário não deixa de notar o tom contraditório do presidente Lula no discurso da abertura da Cúpula de Líderes em Belém, feito na véspera. O Brasil, escreve o jornal, "deve provar que é capaz de superar suas próprias contradições entre seu compromisso com o clima e suas crescentes ambições na extração de petróleo".

Na Europa, a exploração de petróleo na foz do Amazonas é observação frequente em reportagens e comentários relacionados ao Brasil e a conferência do clima.

O presidente brasileiro pediu "uma maneira justa de reverter o desmatamento, acabar com as energias fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos", lembra o editorial. "Essa promessa só precisa ser cumprida."