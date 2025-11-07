SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil faz nesta sexta-feira (7) a Operação Lyncon Brown contra grupo criminoso envolvido em fraudes virtuais e estelionatos sentimentais. São cumpridos mandados judiciais, apreensão de documentos e coleta de novas provas em São Paulo, Mogi das Cruzes e Suzano, na região metropolitana.

As investigações começaram após uma vítima registrar boletim de ocorrência em Pirapozinho, no interior de São Paulo, contando que havia sido enganada por um homem que conheceu nas redes sociais. Ele se apresentava com o nome Lyncon Brown, dizia ser sírio e que morava em Damasco.

Além de manter relacionamento virtual com a vítima, o golpista teria a convencido a realizar transferências bancárias para liberar bens e encomendas supostamente enviadas por ele ao Brasil. O prejuízo ultrapassou R$ 25 mil, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

A investigação identificou quatro suspeitos de participarem do esquema. Com a quebra dos sigilos bancário e telefônico dos golpistas, os investigadores constataram a movimentação e distribuição dos valores obtidos com o golpe entre contas ligadas aos investigados, evidenciando indícios dos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Mais de 20 policiais civis, entre delegados, investigadores, agentes e escrivães participam da ação, por meio da Delegacia de Polícia de Pirapozinho.