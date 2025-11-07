SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos após invadirem um condomínio e roubar apartamentos, em Perdizes, zona oeste de São Paulo, na tarde de quarta-feira (5).

O assalto ocorreu na rua Cardoso de Almeida, uma das mais conhecidas da região. Eles roubaram joias, dinheiro e celulares de moradores.

Segundo testemunhas, três adolescentes entraram no condomínio se passando por parentes de um morador e invadiram dois apartamentos, diz a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Equipes do 4º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionadas após o Copom (Centro de Operações da PM) receber uma queixa de invasão.

No local, os policiais detiveram um adolescente na entrada do edifício. Ele estava com dinheiro, um celular e joias. Ele revelou, segundo a polícia, que outros dois comparsas estavam dentro do condomínio.

Os PMs encontraram os moradores tentando conter o segundo envolvido dentro de um apartamento. Ele foi detido e, no local foram apreendidos joias, dinheiro, ferramentas e celulares utilizados na ação.

O terceiro envolvido conseguiu fugir, mas deixou para trás um celular que possibilitou sua identificação, segundo a PM.

Os dois adolescentes foram apreendidos em flagrante e o caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa).

Os bens recuperados foram avaliados em cerca de R$ 20 mil e devolvidos às vítimas.

