SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo segundo ano, imagens do Provão Paulista vazaram nas redes sociais. A prova, criada pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), seleciona estudantes para vagas nas principais universidades do país, como USP, Unicamp e Unesp.

A aplicação teve início nesta terça-feira (4) e segue até o dia 12. Em redes sociais, como Tik Tok e X, há dezenas de vídeos com imagens das questões da prova e até o gabarito já preenchido.

A Secretaria Estadual de Educação confirmou que as imagens que circulam são mesmo da prova. No entanto, diz se tratar de "ocorrências pontuais de indisciplina, como o uso indevido de celular por alguns alunos."

Questionada, a secretaria não informou se irá cancelar a prova, mas informou que os "episódios isolados" não ferem a integridade e a credibilidade do exame. Também disse que as medidas de segurança foram reforçadas.

"[A Seduc] esclarece não houve qualquer antecipação de resultado nem acesso prévio ao conteúdo das provas do Provão Paulista. Durante a aplicação, foram identificadas ocorrências pontuais de indisciplina, como o uso indevido de celular por alguns alunos", disse em nota.

Em 2023, na primeira edição do Provão Paulista, o tema da redação também vazou um da antes da aplicação. Na ocasião, a gestão Tarcísio também admitiu o vazamento, mas disse que não houve nenhum "prejuízo" ao processo seletivo.

Assim como em todos os processos seletivos do país, o uso de celular e outros equipamentos eletrônicos é proibido nas salas de aplicação do Provão Paulista. Quem estiver com o celular, deve guardar em um envelope entregue pelo aplicador da prova.

O regulamento prevê a anulação da prova caso algum candidato seja flagrado usando o celular.

O Provão Paulista foi criado em 2023 como forma de facilitar o acesso de estudantes da rede pública paulista ao ensino superior. Ele ocorre de maneira seriada, ou seja, com provas diferentes para o 1º, o 2º e o 3º ano do ensino médio.

Nesta edição, estão sendo ofertadas 15.717 vagas no ensino superior de instituições paulistas. São 1.500 vagas na USP, 934 na Unesp, 327 na Unicamp, 10 mil vagas nas Fatecs e 2.956 na Univesp.

Em nota, a Seduc informou ter identificado os alunos envolvidos no vazamento das imagens e que eles tiveram as provas imediatamente anuladas, conforme prevê o regulameno.

"O Provão Paulista, a maior oportunidade de ingresso nas melhores universidades do país para os estudantes da rede pública, segue acontecendo normalmente em todo o Estado. É uma iniciativa de sucesso, construída com o esforço e a dedicação de milhares de alunos e professores que acreditam na educação como caminho para o futuro", esclareceu a pasta.