SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prova do Enem, que começa neste domingo (9), exige dos estudantes não apenas conhecimento. Com 90 questões de múltipla escolha e uma redação para serem executadas em cinco horas e meia no primeiro dia, o formato do exame nacional demanda planejamento, estratégia e gestão de tempo.

Confira algumas dicas a seguir para os últimos dias antes da prova.

*

NÃO ABRA NOVAS FRENTES DE ESTUDO

Leonardo Paes Monteiro, gerente sênior de ensino médio da Fundação Bradesco, recomenda o uso de ferramentas que ajudem o estudante a trabalhar melhor o que já foi estudado anteriormente.

"Falamos de técnicas como, por exemplo, resumos, mapas mentais, flashcards. Tudo isso são estratégias que consolidam o aprendizado, mas de uma forma mais focada e preenchendo as lacunas dessa reta final", afirma Monteiro.

OLHE TODA A PROVA

De acordo com o professor Lucas Vieira, gerente pedagógico do ensino médio do Elite Rede de Ensino, existem táticas que os candidatos podem adotar para otimizar o desempenho. Entre elas está a de percorrer toda a prova antes das respostas.

"O candidato precisa percorrer toda a prova para garantir o acerto das questões mais fáceis. E, se perceber que está demorando muito em uma determinada questão, a principal estratégia é pular. Deixar essa questão para o final, para que ele possa percorrer toda a prova", afirma Vieira.

O professor ressalta que essa estratégia é importante por causa do sistema de correção do Enem, que é baseado pela TRI (Teoria de Resposta ao Item), que valoriza a coerência de acertos.

Leonardo Monteiro, da Fundação Bradesco, também ressalta a importância de responder à prova de maneira coerente e sem o chute de questões. "Se o candidato acaba respondendo, por exemplo, uma questão muito complexa e erra um item fácil, isso tem um impacto na hora da TRI."

"Então, o estudante precisa ter coerência e responder realmente o que ele conhece. E, se estiver com dúvida, vai para a próxima questão e depois volta", afirma Monteiro.

PULE A QUESTÃO SEM MEDO

A gestão de tempo é algo essencial para quem está realizando o Enem. No primeiro dia do exame, cada candidato terá apenas cinco horas e 30 minutos para completar as questões das áreas de linguagens e ciências humanas, além da redação.

Já no segundo dia, os estudantes terão cinco horas para terminar os itens de matemática e ciências da natureza.

De acordo com o professor Lucas Vieira, um dos erros mais frequentes dos candidatos é permanecer muito tempo em uma mesma questão. Como o tempo médio para resolver cada questão é de cerca de três minutos, Vieira recomenda que, diante de uma pergunta difícil, o candidato deve pular o item.

"Muitas vezes, os candidatos ficam angustiados por não conseguirem resolver aquela questão. Nesses casos, recomendamos que ele pule sem medo. É normal deixar alguns itens para depois", explica.

Normalmente, os candidatos acabam gastando mais tempo nas questões relacionadas a cálculos e fórmulas, como em matemática, química e física. Por causa da TRI, nesses casos, Vieira ressalta que os estudantes devem priorizar as questões de resolução direta, de leitura de gráficos e de interpretação.

"É importante lembrar que o Enem não é só uma prova de conteúdo, mas também é uma prova de estratégia. Então, se não conseguir fazer um determinado item, pula e depois faça no final", afirma Vieira.