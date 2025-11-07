SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um filhote de gato nasceu com um olho só na cidade de Vilhena (RO), a 700 quilômetros de Porto Velho.

Bicho nasceu junto a outros dois filhotes na manhã da terça-feira em uma fazenda da região de Nova Conquista. Ao UOL, o capataz Gilberto Ponciano, 32, contou que recebeu uma ligação da esposa quando estava no trabalho informando que "algo curioso" tinha acontecido.

"Todo dia levanto cedo para ir trabalhar e a minha gatinha sempre espera na porta. Esse dia não vi ela. Minha esposa ligou e quando cheguei em casa vi que ela tinha criado três [filhotes] e aquele tinha um olho só. Me espantei", disse Gilberto Ponciano, ao UOL.

Além de nascer com um olho só, o filhote não tinha focinho desenvolvido. Em vídeos gravados pela esposa de Gilberto é possível ver que o bicho também não se movimenta da mesma forma que os outros da ninhada, parecendo letárgico.

Filhote morreu horas após nascer, segundo tutor. Ao UOL, Gilberto contou que o gatinho, que nasceu na manhã da terça, morreu às 13h daquele mesmo dia. "Ele só tinha boca, aí não respirava", afirma o homem.

Amigos tiveram dificuldade de acreditar na foto que Gilberto fez mostrando o bicho. "Muitos duvidaram, falaram que era montagem, por isso que eu fiz os vídeos", afirmou.

"Neguinha", gata da família e mãe do filhote com má formação, já teve outras ninhadas, sempre sem problemas. Gilberto contou que a gata está na família há nove anos.

GATO SOFREU ANOMALIA RARA

Animal tinha defeito congênito raro chamado ciclopia. Bichos que nascem com essa condição desenvolvem apenas uma cavidade ocular e costumam sobreviver por pouco tempo, ou nascem mortos.

Problema ocorre após falha no desenvolvimento no cérebro durante a gestação. O problema na divisão cerebral também impede que as órbitas dos olhos se separem, fazendo com que eles fiquem fundidos.

Não existem relatos de animais que chegaram até a idade adulta após nascerem com a má formação. O problema também pode afetar narinas e maxilar dos animais.

Anomalia também pode atingir humanos e acontece em um entre cada 100 mil nascimentos. Assim como nos bichos, a ciclopia em humanos é considerada letal.