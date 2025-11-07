SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Sánchez, premiê da Espanha, relembrou os impactos de tempestades e incêndios e afirmou que 20 mil pessoas morreram nos últimos cinco anos devido à crise climática em seu país.

"A mudança climática nos faz sofrer e está matando nossos cidadãos. Isso não é ideologia, é ciência", afirmou no segundo dia da cúpula de líderes da COP30, em Belém.

Sanchéz pediu que o combate à mudança climática seja feito com esperança em vez de medo. "Nossa postura não deve ser defensiva, e sim ofensiva."

"A Espanha vai fazer o que puder para a Europa continuar aumentando sua ambição", disse ao se referir sobre a nova meta climática do bloco europeu, que prevê o corte de 90% das emissões de gases-estufa até 2040.

O premiê também citou a projeção de que o aquecimento da Terra vai superar 1,5°C em relação à era pré-industrial. "Precisamos agir rápido, o tempo está acabando e devemos trabalhar juntos em vez de separados."

"Vocês podem contar com a Espanha, e falamos isso com convicção moral, porque acreditamos na transição verde como um motor de crescimento", disse.