SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cardeal Pietro Parolin, que representa o papa Leão 14 na COP30, discursou na cúpula de líderes em Belém e afirmou que os países precisam aumentar a ambição de suas ações climáticas.

"Os Estados precisam cada vez mais compartilhar responsabilidades em promover o ambiente natural e social. Tragicamente, aqueles em situação mais vulneráveis são os primeiros a sofrer os efeitos devastadores da mudança climática, do desmatamento e da poluição. O cuidado com a Criação, assim, se torna uma expressão de humanidade e solidariedade", disse.

Parolin relembrou a encíclica Laudato Si, conclamada pelo papa Francisco em 2015, ano da assinatura do Acordo de Paris. O cardeal também convidou o mundo a refletir sobre a falta de ação para implementar os compromissos climáticos.