SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras disparou após a vitória contra o Santos e tem quase 75% de chance de ser campeão do Brasileiro. O percentual é 3,4 vezes maior do que o do Flamengo, que empatou com o São Paulo. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais.

O QUE ACONTECEU

O Alviverde chegou a 74,8% de probabilidade de título após o triunfo no Allianz Parque. O time alcançou 68 pontos ?três a mais que o Rubro-Negro? e lidera a competição nacional.

Já o Flamengo viu sua possibilidade de título cair para somente 21,7%. Os cariocas iniciaram a semana com 41% de chance, e viram o percentual diminuir, nesta quinta-feira (06), para 32,8% e, no dia seguinte, para menos de 22%.

Cruzeiro e Mirassol são os outros times com chances matemáticas de levantar a taça. Os mineiros têm 3,4% de possibilidade, e os paulistas, 0,009%.

Flamengo e Palmeiras voltam a campo no domingo, pelo Brasileirão. O Rubro-Negro recebe o Santos às 18h30 (de Brasília), enquanto o Alviverde encara o Mirassol, fora, às 20h30 (de Brasília).

AS CHANCES DE TÍTULO

Palmeiras - 74,8% (era de 61,1%)

Flamengo - 21,7% (era de 32,8%)

Cruzeiro - 3,4% (era de 5,9%)

Mirassol - 0,009% (era de 0,19%)

O G4 DO BRASILEIRO

Palmeiras - 68 pontos

Flamengo - 65 pontos

Cruzeiro - 63 pontos

Mirassol - 56 pontos