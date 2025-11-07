SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a comercialização de todos os suplementos alimentares e energéticos da empresa OZT, que atua com o nome Ozonteck Cosméticos.

Segundo a agência, os produtos contêm ozônio, gás que não possui avaliação de segurança para uso em suplementos ou bebidas energéticas, sendo autorizado apenas como agente de desinfecção em tratamento de água e no tratamento complementar de ozonioterapia.

Procurada, a empresa afirmou que trabalha com produtos devidamente regularizados, dentro dos padrões de qualidade e segurança e em conformidade com a legislação.

Quanto à decisão da Anvisa, a Ozontech disse que mantém diálogo com os órgãos reguladores e que as equipes de qualidade e do departamento jurídico estão cientes da notificação e adotando as providências necessárias.

A medida foi publicada na edição de quarta-feira (5) do Diário Oficial da União. A Anvisa determinou também a apreensão dos produtos e informou que a empresa veiculava propagandas com alegações terapêuticas e de saúde não aprovadas, como benefícios aos sistemas digestivo, hepático e cardiovascular.

O ozônio (O?) é um gás composto por três átomos de oxigênio, formado naturalmente na atmosfera quando o oxigênio (O?) é exposto à radiação ultravioleta do Sol ou a descargas elétricas como raios.

Trata-se de um oxidante forte, por isso sua ingestão, inalação ou uso tópico sem prescrição médica e controle adequado pode ser tóxico ao sistema respiratório e até letal.

Em aplicações médicas, o gás é utilizado em procedimentos conhecidos como ozonioterapia, aprovada no Brasil em 2023 como tratamento complementar. A mistura de ozônio e oxigênio é aplicada no corpo humano por meio de injeção ou sonda para ajudar a estimular a oxigenação dos tecidos e promover ação analgésica e anti-inflamatória.

O CFM (Conselho Federal de Medicina) aprovou neste ano a regulamentação do uso da ozonioterapia para alguns tratamentos de feridas de pele e dores articulares, mas não autorizou a aplicação via retal.