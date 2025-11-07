SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três primeiros colocados do Brasileiro, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro estão garantidos na próxima edição da Copa Libertadores, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O empate do São Paulo foi o responsável por carimbar as primeiras vagas da Libertadores de 2026. O Tricolor ficou no 2 a 2 com o Flamengo, na última quarta-feira, pelo Brasileiro, e é o primeiro time fora da zona de classificação.

O time de Crespo só poderá chegar a 63 pontos, enquanto Palmeiras e Flamengo já passaram essa marca. O Alviverde bateu 68 pontos após o triunfo contra o Santos, e o Flamengo, vice-líder, tem 65.

O Cruzeiro tem os mesmos 63 pontos, mas o São Paulo precisaria tirar uma grande diferença no saldo de gols. Os mineiros possuem saldo +24, contra um de apenas +2 dos paulistas.

Quem também está com uma vaga encaminhada é o Mirassol, com 99,83% de chance, segundo a UFMG. O time é o quarto colocado do Brasileirão, com 56 pontos.

Vale lembrar que, como Palmeiras e Flamengo são os finalistas desta Libertadores, o Brasileirão "ganhou" mais uma vaga. Neste momento, os sete primeiros colocados do torneio nacional irão para a Copa da Conmebol. O número pode aumentar para oito dependendo de quem será o campeão da Copa do Brasil.

PROBABILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES

- Palmeiras - 100%

- Flamengo - 100%

- Cruzeiro - 100%

- Mirassol - 99,83%

- Bahia - 94,8%

- Botafogo - 92%

- Fluminense - 77%

- São Paulo - 24,2%

- Vasco - 5,5%

- Corinthians - 3,7%

- Atlético-MG - 2,1%

- Grêmio - 0,37%

- Red Bull Bragantino - 0,34%

- Ceará - 0,086%

- Internacional - 0,015%

