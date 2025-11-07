SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um filhote de gato nasceu com apenas um olho no distrito de Nova Conquista, interior de Vilhena (RO), na última terça-feira (4). O caso raro surpreendeu os moradores da região e o tutor do animal, Gilberto Almeida, que contou nunca ter visto nada parecido.

Segundo ele, a gata já teve várias crias, mas essa foi a primeira ninhada com um filhote diferente. Dos três nascidos, apenas um apresentava a anomalia. O gatinho viveu por apenas um dia e morreu por dificuldades respiratórias.

O QUE É CICLOPIA

O animal nasceu com uma condição chamada ciclopia, uma má-formação congênita que ocorre durante o desenvolvimento embrionário. Nesses casos, os olhos não se dividem corretamente em duas cavidades, e o filhote acaba nascendo com um único campo ocular geralmente acompanhado da ausência de nariz ou outras alterações na face.

Estudo iraniano explica o problema genético. Liderada por pesquisadores da Universidade de Ciências Médicas de Urmia, no Irã, e divulgada no International Journal of Surgery Case Reports (2021), a análise afirma que "a ciclopia é um distúrbio congênito raro caracterizado por anomalias faciais".

"Nessa condição, as órbitas oculares não se dividem adequadamente em duas cavidades, podendo ser observadas como um único campo ocular ou dois campos bilaterais muito próximos entre si. Essa síndrome afeta embriões que geralmente são abortados ou nascem mortos; quando sobrevivem ao parto, costumam morrer logo após o nascimento", trecho do estudo.

Rara e quase sempre fatal. Os cientistas explicam que a ciclopia é uma das formas mais graves da holoprosencefalia, um defeito na formação do cérebro e do rosto. O problema pode ser detectado ainda na gestação, por meio de exames de ultrassom e ressonância magnética.

A origem está associada a mutações genéticas e, em alguns casos, a fatores ambientais. Nesse último caso, são citadas no estudo a exposição a toxinas ou uso de certas substâncias durante a gravidez.

Embora rara, a ciclopia já foi observada em diferentes espécies, incluindo humanos, porcos e gatos. O nome da condição vem da mitologia grega, em referência aos Ciclopes, criaturas gigantes descritas com um único olho no centro da testa.