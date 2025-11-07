BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal abriu, na última terça-feira (4), um inquérito para apurar uma suposta ameaça que teria partido do Comando Vermelho contra a obra da subestação de energia em Marituba, no Pará, uma das principais abastecedoras do estado.

De acordo com a PF, a investigação tem o objetivo de esclarecer se o fato envolveria um movimento isolado ou se tem vínculo com a organização criminosa. As investigações serão feitas em conjunto com as polícias civil e militar do Pará.

Ainda segundo o órgão, as medidas de segurança seguem mantidas no local, sem interrupção das atividades. A apuração foi aberta a partir de uma denúncia feita pela concessionária de energia Verene, que opera no local.

Como mostrou o jornal O Globo, em um "comunicado urgente", a empresa relatou uma abordagem a funcionários da Belém Transmissora de Energia S.A.

Um homem teria se identificado como membro da facção e exigido a suspensão imediata de obras de expansão da subestação e a interrupção diária das operações no local a partir de 15h.

A denúncia ocorre em meio a presença de líderes mundiais em Belém para a COP30, a conferência das Nações Unidas sobre a mudança do clima.

Nesta quinta-feira (6), a PF também anunciou que estruturou uma operação logística e tecnológica de grande porte para garantir as condições materiais de atuação da instituição durante o evento.

O planejamento prevê o emprego de cerca de 1.100 servidores, 400 viaturas (entre blindadas, executivas e administrativas), 340 rádios, quatro telefones satelitais, 13 estações rádio base (ERBs) e dois sistemas de internet via satélite, para assegurar conectividade estável e comunicação segura nas áreas de operação em Belém.

A logística inclui ainda meios navais, como jet skis, lanchas e equipes de mergulho, empregados em ações portuárias e de proteção de autoridades para o monitoramento de rotas fluviais e marítimas de Belém, áreas estratégicas para o deslocamento das delegações internacionais.

"No campo tecnológico, a PF utilizará equipamentos de tecnologia avançada em operações de contramedidas eletrônicas e antidrone, operados por policiais federais especializados, com controle direto sobre dispositivos críticos de segurança", disse o órgão.